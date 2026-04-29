        İzmir'in 8 bin 500 yıllık ticaret geçmişi müzede anlatılıyor

        İzmir'in 8 bin 500 yıllık ticaret geçmişi müzede anlatılıyor

        Tarih boyunca önemli liman kentlerinden biri olarak öne çıkan İzmir'in yaklaşık 8 bin 500 yıllık ticaret birikimi, İzmir Ticaret Tarihi Müzesi çatısı altında sergilenen eserlerle ziyaretçilere aktarılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 09:26 Güncelleme:
        İzmir'in 8 bin 500 yıllık ticaret geçmişi müzede anlatılıyor

        İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesinde 2003'te açılan İzmir Ticaret Tarihi Müzesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında kurulan ilk müze olma özelliğini taşıyor.

        Odası binasında yer alan müze, kentin antik çağlardan bugüne uzanan ticaret serüvenini kronolojik bir anlatımla sunuyor.

        Yaklaşık 100 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayan müzede 533 eser bulunuyor. Bunların 93'ünü arkeolojik eserler, 438'ini ise sikkeler oluşturuyor. Koleksiyonda ayrıca farklı dönemlere ait ticaret objeleri, belgeler ve etnografik materyaller de yer alıyor.

        Müzenin giriş bölümündeki 'Üç İzmir' panosu, kentin tarihsel gelişimini gösteriyor. İlk yerleşim alanı olan Yeşilova Höyüğü'nden başlayan anlatım, Bayraklı Höyüğü'ndeki Eski Smyrna ve daha sonra kentin taşındığı Kadifekale'ye kadar uzanıyor.

        Arkeolojik bölümde seramik kaplar, kandiller, cam eserler ve antik dönem ticaret yaşamına ilişkin objeler sergileniyor. Para kullanılmadan önce uygulanan takas sisteminden Lidyalıların bastığı ilk sikkelere uzanan süreç de ziyaretçilere anlatılıyor. Elektron adı verilen ilk sikkeler ile Pers ve Smyrna sikkeleri müzenin dikkati çeken parçaları arasında bulunuyor.

        Etnografik bölümde ise 18. yüzyıl İzmir'ini yansıtan maket öne çıkıyor. Makette Kemeraltı Çarşısı, Kızlarağası Hanı, İzmir Limanı ve dönemin ticaret güzergahları detaylı şekilde yer alıyor. Bölümde ayrıca Osmanlı döneminin son padişahlarına ait sikkeler de sergileniyor.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik yol haritasının belirlendiği ilk büyük toplantılardan biri olan İzmir İktisat Kongresi'ne de ilişkin belge ve görseller bulunuyor. Cumhuriyet'in ekonomi politikalarının şekillendiği kongreye ayrılan bölümde, döneme ait karar defterleri ile İzmir'in üzüm, incir ve tütün gibi ihraç ürünlerini tanıtan afişler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müze, öğrencilerden araştırmacılara, yerli turistlerden kent sakinlerine kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırlıyor.

        Müze, sadece geçmişi sergileyen bir alan olmanın ötesinde, İzmir’in ticaret kültürünü bugüne taşıyan yaşayan bir hafıza merkezi olarak öne çıkıyor.

        YILDA YAKLAŞIK 6 BİN ZİYARETÇİ GELİYOR

        İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, müzenin çok sayıda değerli eser ve objeyi barındırdığını söyledi.

        Müzenin bir ticaret odası bünyesinde yer almasının önem taşıdığını belirten Tutan, müzeyi gezenlerin İzmir'e ilişkin daha önce bilmedikleri farklı yönlerle karşılaştığını ifade etti.

        Müzeyi yılda yaklaşık 6 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Tutan, ziyaretçilerin yaklaşık yarısının yabancı olduğunu anlattı.

