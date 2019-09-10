Duvar\u0131n y\u0131k\u0131lmas\u0131yla yolda \u00e7\u00f6kme meydana geldi. Park halindeki 2 ara\u00e7 olu\u015fan \u00e7ukura d\u00fc\u015ft\u00fc, bir elektrik dire\u011fi de devrildi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, g\u00f6\u00e7\u00fck ihtimaline kar\u015f\u0131 \u00f6nlem ald\u0131. Arama kurtarma ekipleri de \u00e7\u00f6kmenin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgede canl\u0131 bulunabilece\u011fi ihtimaliyle \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131. \u0130kinci kat\u0131ndaki dairelerde hasar meydana gelen apartman, tedbir ama\u00e7l\u0131 bo\u015falt\u0131ld\u0131. Atmaca Apartman\u0131 y\u00f6neticisi \u015eerife Okay, duvar\u0131n bir anda y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, K\u0131z\u0131m o anda evdeydi, ben de ekmek almak i\u00e7in markete gitmi\u015ftim. B\u00fct\u00fcn apartman sakinleri \u00e7ok korktu. dedi.