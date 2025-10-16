Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İzmir - Kaş kaç kilometre? İzmir - Kaş arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İzmir - Kaş kaç kilometre? İzmir - Kaş arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ege'nin incisi, kalabalık ve hayat dolu metropolü İzmir'den yola çıkıp, çam kokulu virajlı yollardan geçerek, begonvillerin sarmaladığı taş evlerin turkuaz bir denizle buluştuğu, Akdeniz'in bohem ve sakin limanı Kaş'a ulaşmak... Bu rota, Türkiye'de yaz tatilinin en keyifli ve en manzaralı yolculuklarından birini vadeder. Bu seyahati planlayanların aklındaki ilk soru ise genellikle şudur: İzmir - Kaş kaç kilometre ve bu yolculuk ne kadar sürer?

        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:06
        İzmir - Kaş kaç kilometre?
        Bu güzergah, sadece iki noktayı değil, aynı zamanda Ege'nin bereketli ovalarından Likya'nın sarp ve gizemli coğrafyasına doğru yapılan bir kültürel ve coğrafi geçişi de içerir. Bir yanda büyük bir şehrin dinamizmi, diğer yanda ise küçük bir balıkçı kasabasının huzuru bulunur. İki destinasyon arasındaki bu keyifli yolculuğun tüm ulaşım seçeneklerini, en güzel manzaralı rotaları ve her iki yerin kendine has karakterini bu yazımızda sizler için hazırladık. İşte Ege'nin kalbinden Akdeniz'in incisine uzanan yolun tüm ayrıntıları...

        İZMİR - KAŞ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        İzmir şehir merkezi ile Kaş ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en manzaralı güzergah olan Fethiye üzerinden yaklaşık 330 ila 350 kilometre arasındadır. Bu mesafe, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi kesintisiz bir otoyol yolculuğu sunmaz; aksine, büyük bir bölümü yüksek standartlı devlet yolları ve özellikle son etabında virajlı, manzaralı sahil yollarından oluşur.

        Yolculuk, Ege Bölgesi'nin kalbinden başlayarak, Aydın ve Muğla illerinden geçer ve Akdeniz Bölgesi'nin batı ucunda son bulur. Rota boyunca değişen coğrafya, tarım arazilerinden çam ormanlarına ve nihayetinde denize dik inen sarp kayalıklara kadar Türkiye'nin en güzel manzaralarından bazılarını sunar. Bu durum, yolculuğu bir ulaşımdan çok, bir keşif serüvenine dönüştürür.

        HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER?

        İzmir ile Kaş arasındaki seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine ve özellikle yaz aylarındaki trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterir.

        • Özel Araç: İdeal trafik koşullarında ve normal hızda bir sürüşle, bu mesafe özel araçla yaklaşık 4 saat 30 dakika ile 5 saat arasında tamamlanabilir. Ancak bu süre, Fethiye gibi büyük ilçe merkezlerinden geçerken yaşanan trafik ve özellikle yaz aylarında artan araç yoğunluğu nedeniyle 5.5-6 saati bulabilir.
        • Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, en yaygın toplu taşıma seçeneğidir. Otobüs firmalarının mola ve güzergah üzerindeki duraklama sürelerine bağlı olarak, toplam seyahat süresi genellikle 5 ila 6 saat arasında değişir.
        • Uçak: İki nokta arasında doğrudan bir uçuş bulunmamaktadır. En pratik hava yolu seçeneği, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan (ADB) Kaş'a en yakın havalimanı olan Dalaman Havalimanı'na (DLM) uçmaktır. Direkt uçuş süresi yaklaşık 1 saattir. Ancak, havalimanlarına ulaşım, bekleme süreleri ve Dalaman'dan Kaş'a yaklaşık 1.5-2 saatlik kara yolu transferi de eklendiğinde, kapıdan kapıya toplam yolculuk süresi 4-5 saati bulur. Bu durum, karayolu seçeneklerini oldukça rekabetçi kılmaktadır.

        EGE'DEN AKDENİZ'E MANZARALI BİR GÜZERGAH

        İzmir'den Kaş'a özel araçla yapılan yolculuk, Türkiye'nin en keyifli sürüş rotalarından biridir. Yolculuk genellikle şu güzergahı takip eder: İzmir'den yola çıkılarak İzmir-Aydın Otoyolu'na (O-31) girilir. Bu otoyol, yolculuğun en hızlı ve en konforlu etabıdır. Aydın'dan sonra, Muğla istikametine doğru D-550 karayolu takip edilir. Bu yol, bereketli Menderes Ovası'nın içinden geçer. Muğla'yı geçtikten sonra, Fethiye tabelaları izlenir.

        Yolculuğun en büyüleyici kısmı Fethiye'den sonra başlar. Fethiye'den Kaş'a giden yol, denize paralel uzanan, virajlı ve manzaralı bir sahil yoludur. Bu etapta, bir yanınızda çam ormanlarıyla kaplı dağlar, diğer yanınızda ise Akdeniz'in turkuaz rengi suları size eşlik eder. Yol üzerinde, dünyanın en ünlü plajlarından biri olan Kaputaş Plajı'nın büyüleyici manzarasını tepeden izleyebileceğiniz seyir noktaları bulunur. Bu son etap yavaş ve dikkatli bir sürüş gerektirse de, sunduğu manzaralarla yolculuğun kendisini bir varış noktası haline getirir.

        OTOBÜS VE UÇAK İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ

        Otobüs: İzmir Otogarı'ndan Kaş Otogarı'na gün boyunca çok sayıda otobüs firmasının düzenli seferleri bulunur. Özellikle yaz sezonunda sefer sıklığı artar. Otobüsler, genellikle Fethiye'de mola verir veya yolcu indirip bindirir. Konforlu ve klimalı otobüslerle yapılan bu yolculuk, manzaralı bir seyahat için ekonomik bir alternatiftir.

        Uçak: Daha önce de belirtildiği gibi, Kaş'a en yakın havalimanı Dalaman'dadır (DLM). İzmir'den Dalaman'a özellikle yaz aylarında düzenli direkt uçuşlar bulunur. Uçuş sonrası, havalimanından kalkan Havaş, Muttaş gibi düzenli servisler veya taksi ve özel transfer seçenekleriyle yaklaşık 1.5-2 saat süren bir kara yolculuğu ile Kaş'a ulaşım sağlanabilir.

