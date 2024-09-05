Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama | Son dakika haberleri

        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle mücadelede atılacak adımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, körfezin farklı noktalarındaki sudan numuneler aldıklarını ve incelemede denizdeki amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat fazla olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Bugün körfezde yaşananların tam anlamıyla büyük bir çevre felaketi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "İzmir Körfezimiz ölmektedir. Bunun sorumluları seçim meydanlarında 'İzmir Körfezi'nde yüzeceğiz' diyenlerdir. Sorumlular suçlarını gizlemek için 'Len balıklar için 'bize ait değil başka yerden getirildi' diyenlerdir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ve çözüm önerisi sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

        Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "Körfezin farklı noktalarındaki sudan numuneler aldık. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde denizdeki amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat fazla olduğunu tespit ettik. Sanayi ve evsel atıklar nedeniyle oluşan kirlilik nedeniyle denizdeki oksijen miktarı 6 miligram olması gerekirken 4 miligram seviyesine düşmüş. Denizde oksijen kalmamış durumda. Şu anda iç körfezde zararlı maddeler sınır değerinin 2 kat üzerindedir. Altını çizerek ifade etmek gerekirse körfezimizin bazı noktalarında yaşam kalmamıştır. Balıklar oksijensiz kaldığı için ölmüştür. Buradaki derelerde organik kirlik açısından baktığımızda kirlilik tarihi sevilerdedir. 25 aktif 7 derenin sonucuna baktığımızda içler acısı olduğunu görüyoruz. Tarihin en kötü durumundadır.

        REKLAM

        Körfezi temizlemek için büyük kanal yapılmıştı. Çiğli atık su tesisi 5.5 kat daha fazla katı ve kirli maddeyi denize bırakmaktadır. Bu İzmir Körfezi için hayati bir sorundur. 5 senede 6 milyondan fazla ceza uygulaması gerçekleştirdik.

        Yüksek miktarda katı atık dip çamuru orta körfeze arıtılmadan aktarılmaktadır. İzmir Körfezi'nin dibinde birikiyor, buradaki derinliği azaltıyor, canlı yaşamını derinden etkiliyor. Körfezde yaşanan çevre felaketidir. Ekosistem durma noktasına gelmiştir.

        Bugün körfezde yaşanan tam anlamıyla büyük bir çevre felaketidir. İzmir Körfezimiz ölmektedir. Bunun sorumluları seçim meydanlarında 'İzmir Körfezi'nde burada yüzeceğiz' diyenlerdir. Sorumlular suçlarını gizlemek için 'Bu balıklar bize ait değil başka yerden getirildi' diyenlerdir. Yağmur suyu ve kanalizasyonları dahi birbirinden ayıramayan bu işleri yapmaktan aciz olan yerel yönetimlerdir belediyelerdir.

        İzmir'in her zaman yanında olduk. Yangında, depremde yanına koştuk. Bayraklı'da sokak sokak gezdik. İzmir için yapılması gerekenleri hep birlikte dertlenerek emek vererek mücadele ettik. Biz bakanlık olarak İzmir için sorumluları izleme ve denetim görevimizi yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

        İnşallah kurulumuz yerel yönetimlere yol gösterecek, bilim insanlarımız yerel yöneticiler için kirlilikle mücadeleye dair yol haritalarını belirleyecek. İzmir Körfezi kaderine terk edilemez, ecdadımızın emaneti, mavi vatanımız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #kirlilik
        #Murat Kurum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası