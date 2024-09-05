İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ve çözüm önerisi sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Körfezin farklı noktalarındaki sudan numuneler aldık. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde denizdeki amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat fazla olduğunu tespit ettik. Sanayi ve evsel atıklar nedeniyle oluşan kirlilik nedeniyle denizdeki oksijen miktarı 6 miligram olması gerekirken 4 miligram seviyesine düşmüş. Denizde oksijen kalmamış durumda. Şu anda iç körfezde zararlı maddeler sınır değerinin 2 kat üzerindedir. Altını çizerek ifade etmek gerekirse körfezimizin bazı noktalarında yaşam kalmamıştır. Balıklar oksijensiz kaldığı için ölmüştür. Buradaki derelerde organik kirlik açısından baktığımızda kirlilik tarihi sevilerdedir. 25 aktif 7 derenin sonucuna baktığımızda içler acısı olduğunu görüyoruz. Tarihin en kötü durumundadır.

REKLAM Körfezi temizlemek için büyük kanal yapılmıştı. Çiğli atık su tesisi 5.5 kat daha fazla katı ve kirli maddeyi denize bırakmaktadır. Bu İzmir Körfezi için hayati bir sorundur. 5 senede 6 milyondan fazla ceza uygulaması gerçekleştirdik. Yüksek miktarda katı atık dip çamuru orta körfeze arıtılmadan aktarılmaktadır. İzmir Körfezi'nin dibinde birikiyor, buradaki derinliği azaltıyor, canlı yaşamını derinden etkiliyor. Körfezde yaşanan çevre felaketidir. Ekosistem durma noktasına gelmiştir. Bugün körfezde yaşanan tam anlamıyla büyük bir çevre felaketidir. İzmir Körfezimiz ölmektedir. Bunun sorumluları seçim meydanlarında 'İzmir Körfezi'nde burada yüzeceğiz' diyenlerdir. Sorumlular suçlarını gizlemek için 'Bu balıklar bize ait değil başka yerden getirildi' diyenlerdir. Yağmur suyu ve kanalizasyonları dahi birbirinden ayıramayan bu işleri yapmaktan aciz olan yerel yönetimlerdir belediyelerdir.