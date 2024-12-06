Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İzmir Körfezi'nde beklenen çalışma başladı | Son dakika haberleri

        İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma çalışması başlatıldı

        Son dönemde sürekli kirlilikle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde beklenen çalışma başladı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, körfezde dip tarama ve çamur çıkarma çalışması yürütülüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfez kirliliği konusunda temizlik seferberliği başlattıklarını belirterek, "Bu çalışma körfezde sirkülasyonu sağlayacak ve alg patlamasının da önüne geçecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir Körfezi'nde beklenen çalışma başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için dip tarama ve çamur çıkarma çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, İzmir Körfezi'nin kuzey ve Peynircioğlu Deresi'nin bağlandığı kısımlarında gemiyle dip taramasına başlandı.

        Taramanın ardından 6 gemi ile dipteki çamurun yüzeye çıkarılacağı belirtilen açıklamada, bu çalışmaya 440 milyon lira bütçe ayrıldığı kaydedildi.

        REKLAM

        Körfezde başlatılan çalışmaya değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfez kirliliği konusunda temizlik seferberliği başlattıklarını vurguladı.

        İlk olarak Peynircioğlu Deresi'nin körfezle buluştuğu noktada çalışma yürütüleceğini aktaran Tugay, "Bu çalışma körfezde sirkülasyonu sağlayacak ve alg patlamasının da önüne geçecek. Tüm birimlerimizle körfez temizlenene kadar durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk hedefimiz körfezde alg patlamasının ve kokunun olmaması" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çevre haberleri
        #yerel haberler
        #İzmir Körfezi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!