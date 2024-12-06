İzmir Körfezi'nde beklenen çalışma başladı

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için dip tarama ve çamur çıkarma çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, İzmir Körfezi'nin kuzey ve Peynircioğlu Deresi'nin bağlandığı kısımlarında gemiyle dip taramasına başlandı.

Taramanın ardından 6 gemi ile dipteki çamurun yüzeye çıkarılacağı belirtilen açıklamada, bu çalışmaya 440 milyon lira bütçe ayrıldığı kaydedildi.