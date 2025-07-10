Geçen yıl Seferihisar, Foça'da denizanalarının aşırı çoğaldığını söyleyen Levent Yurga, bu yıl ağustos sonu, eylül başı gibi denizanalarının yine çoğalabileceğini söyledi. Dış kaynaklı plankton türlerinin geçen yıl gibi bu yıl da çoğalmasını öngördüğünü belirten Yurga, "Körfezin bağışıklık sistemi zayıf olduğu için dışarıdan gelen planktonlar yerli türlerimiz arasında rahatça çoğalıyorlar. Dışarıdan gelen bir türün yerli türler içinde sivrilip, kirlilik ve çevre felaketine neden olacak şekilde çoğalması iyi değil. Demek ki körfezde ekolojik denge bozuk. İzmir Körfezi'nde yakında yeniden balık ölümleri olacak. Toplu balık ölümlerini görmememiz için yapmamız gereken tek şey, kirliliği azaltmak. Belediyenin arıtma tesislerinin sayısını artırması gerekiyor. Kirliliği azaltmakla ilgili sırf belediyeye iş düşmüyor, halkın da bilinçlendirilmesi gerekiyor. İzmir Körfezi'ni sadece kirlilikle mücadele kurtarır" ifadelerini kullandı.