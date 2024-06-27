İzmir milletvekili sayısı kaç, vekil sayısı düştü mü yükseldi mi? YSK illerin milletvekili sayısını açıkladı

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYISI

Geçtiğimiz yıla kıyasla değişim yaşamayan bir diğer ilimiz de İzmir oldu. Genel Seçim sonuçlarına göre İzmir'den çıkacak milletvekili sayısı 28 olarak açıklandı.