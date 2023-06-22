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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde dün İstinye Park Teras Renk Sineması’nda düzenlenen törenle Kristal Flamingo’lar sahiplerini buldu. Korhan Abay’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede festivalin Onur Ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Ödül heyecanına Vedat Sakman’ın verdiği, sürpriz yaparak Zuhal Olcay’ın da Yalnızlığım ve Ayrılık da Sevdaya Dahil şarkılarında eşlik ettiği mini bir konser eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ödül gecesinde yaptığı konuşmada tüm sanatçılarıa, sanat emekçilerine teşekkür etti: "İzmir iklimiyle, doğasıyla, insanıyla dünyanın en büyük, en güzel sinema şehirlerinden biri olabilir. Sinema sektörünün en çok üretim yaptığı şehirler arasında yer alabilir. Üç yıl önce hayalini kurduğumuz İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin bu noktaya geldiğini görmek umut ve kıvanç verici. Festivalimiz İzmir’in sanat dostu sanatçı şehir kimliğine güç kattı. İnanıyorum önümüzdeki yıllarda İzmir bu festivali daha çok sahiplenecek salonlar daha çok dolup taşacak. Festivalimiz ülke ve dünya çapında saygınlığını artıracak."

Soyer daha sonra sanatçılar Zuhal Olcay, Erkan Oğur ve Grégoire Hetzel’ez Onur Ödülleri'ni takdim etti.



Bahman Ghobadi: “Ödülü İran rejimiyle mücadele eden cesur kadınlara ithaf ediyorum”



Bu yıl festivalde Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü’ne layık görülen İranlı yönetmen Bahman Ghobadi ise törene katılamadığı için gönderdiği video mesajda “Bu ödül için festivale teşekkür ediyorum ve ödülü İran rejimiyle mücadele eden cesur kadınlara ithaf ediyorum. Güzel İzmir’de buluşabilmek dileğiyle,” dedi.



“Kör Noktada” Filmine 3 Ödül!

Başkanlığını oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay’ın yaptığı sinema yazarı Mehmet Açar, besteci - akademisyen Mehmet Can Özer, oyuncu Murat Kılıç, müzisyen Vedat Sakman, yönetmen Vuslat Saraçoğlu ve yapımcı Zeynep Ünal’dan oluşan Ulusal Yarışma jürisi 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde En İyi Film Ödülü’ne Ayşe Polat’ın yönettiği Kör Noktada filmini layık gördü. Jüri gerekçesinde “Yarattığı kurgu diliyle dert edindiği meseleyi bütün tarafların bakış açısından ele alan, titiz ve soğukkanlı yaklaşımıyla hiçbir kör nokta bırakmayan Ayşe Polat’ın Kör Noktada filmine vermeye karar verdik,” dedi.

Kör Noktada bu yıl Duygu Sağıroğlu anısında verilen En İyi Yönetmen ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film ödülünü de aldı.



Jüri Özel Ödülü “Karanlık Gece” Filmine Verildi

Festivalin Jüri Özel Ödülü’ne ise Özcan Alper’in yönettiği Karanlık Gece filmi layık görüldü.

Müzisyen Vedat Sakman’ın açıkladığı En İyi Özgün Müzik Ödülü’ne Karanlık Gece filminin müzikleri ile layık görülen Cansun Küçüktürk’e ödülünü Zuhal Olcay verdi.



En İyi Oyuncu Ödülü İki İsme Verildi



Yönetmen Vuslat Saraçoğlu’nun açıkladığı En İyi Oyuncu Ödülü ise Suna filmindeki performansıyla Nurcan Eren ile Karanlık Gece filmiyle Berkay Ateş arasında paylaştırıldı. Nurcan Eren ve Berkay Ateş ödülünü Murat Kılıç ve İlker Ayrık’tan aldı.

Besteci, akademisyen Mehmet Can Özer’in açıkladığı En İyi Ses Tasarımı Ödülü’ne Ayna Ayna filmiyle Eli Haligua ve Fatih Rağbet layık görüldü.

“Kendi Yolumda” Filmine 2 Ödül

En İyi Özgün Film Şarkısı Ödülü Kendi Yolumda filmindeki Bu Da Geçer şarkısıyla Athena grubuna verildi.

Ahmet Utku Soylu, Hatice Demir, Nilay Kökkılınç, Nurten Alkan ve Taylan Özgür Üstün’den oluşan İzmir Kent Konseyi jürisi bu yıl ilk kez verilen İzmir Kent Konseyi Ödülü’ne de Kendi Yolumda filmini layık gördü. 50 bin TL değerindeki ödülü jüri üyesi Nilay Kökkılınç, yönetmen Ömer Faruk Sorak adına Melih Değirmenci’ye verdi.



Uluslararası Yarışma’nın En İyisi “Joyland”



Alexandra Enberg, Krisztina Goda, Pelin Batu, Serdar Kökçeoğlu ve Minko Lambov’dan oluşan Uluslararası Yarışma jürisi En İyi Film Ödülü’ne Saim Sadiq yönetmenliğindeki Joyland filmi layık görüldü. Yönetmen Saim Sadiq festivalde olmadığı için kendisi adına ödülü Pakistan Fahri Başkonsolosu Cahit Yaşar Eren aldı.

Jüri Özel Ödülü ise Marie-Castille Mention-Schaar’ın imzasını taşıyan Divertimento filmine, En İyi Özgün Müzik Ödülü Dans Başlasın / Let the Dance Begin filminin müzikleriyle Nicolás Guerschberg’e verildi.

Ayna Ayna

İŞTE ÖDÜLLER

ULUSAL YARIŞMA

En İyi Film Ödülü

Kör Noktada

Jüri Özel Ödülü

Karanlık Gece

En İyi Oyuncu Ödülü

Berkay Ateş – Karanlık Gece

Nurcan Eren - Suna

En İyi Özgün Müzik Ödülü

K. Cansun Küçüktürk - Karanlık Gece

En İyi Özgün Film Şarkısı Ödülü

Athena - Kendi Yolumda (Bu da Geçer)

En İyi Ses Tasarımı Ödülü

Eli Haligua, Fatih Rağbet - Ayna Ayna

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü

Ayşe Polat - Kör Noktada

Siyad En İyi Film Ödülü

Kör Noktada

İZMİR KENT KONSEYİ ÖDÜLÜ

Kendi Yolumda

ULUSLARARASI YARIŞMA

En İyi Film Ödülü

Joyland

Jüri Özel Ödülü

Divertimento

En İyi Özgün Müzik Ödülü

Nicolás Guerschberg - Dans Başlasın / Let the Dance Begin

DİZİ MÜZİĞİ ÖDÜLLERİ

Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü

Ömer - Alp Yenier

Platform Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü

Şahmaran - Hakan Özer

Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü

Duy Beni - Serkan-Ece Ölçer, Mert Carim

Platform Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü

Bir Bakman Lazım / Erşan Kuneri - Özkan Uğur