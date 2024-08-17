Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili uluslararası çağrıyı gerektirecek bir husus olmadığını belirtti. Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylülün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi.