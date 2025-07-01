BAKAN YUMAKLI'DAN ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Manisa ve Hatay'da etkili olan ve halen süren orman yangınlarıyla ilgili İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

"HATAY ANTAKYA ŞU ANDA EN SORUNLU OLAN İLİMİZ"

Yumaklı, "Şu anda devam eden yangınlar; Manisa'nın Akhisar, Kula, Ahmetli ilçeleri ve İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri, Hatay Antakya. Bu 6 yangın, şu anda devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını da oldukça kolayladık. Hatay Antakya şu anda en sorunlu olan ilimiz. Buradaki kararsız ve çok sert esen rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde cuma gününden bu yana kadar irili ufaklı olanlar hariç durum ciddiyeti itibarıyla yüksek olan toplam 342 yangın çıktığını belirten Yumaklı, "Dün son açıklamamızdan sonra Adana Kozan'daki yangınla alakalı 'İyi haber verebiliriz' demiştik, kontrol altına aldık. Şu anda devam eden yangınlar; Manisa'nın Akhisar, Kula, Ahmetli ilçeleri ve İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri, Hatay Antakya. Bu 6 yangın, şu anda devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını da oldukça kolayladık. Dünden çok çok daha iyi durumdayız. Arkadaşlarımız hem soğutma çalışmalarına hem de zaman zaman çok rüzgar olmasa da ani çıkan rüzgar değişimlerine tepki veren birtakım yerleri anında baskılayarak tekrar büyümesini engelliyorlar" dedi.