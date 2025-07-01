İzmir yangını son durum: İzmir orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu?
İzmir'in Seferihisar ve Menderes üçüncü gününde söndürülme çalışmaları sürüyor. İzmir'deki yangının daha fazla yayılmaması için ekipler söndürme çabalarını sürdürürken yetkililerden peş peşe açıklamalar geliyor. Yangın dolasıyla bazı köy ve mahalleler tahliye edilmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Manisa ve Hatay'da etkili olan ve halen süren orman yangınlarıyla ilgili İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. Peki İzmir orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum ne?
İzmir yangınında son durum merak ediliyor. İzmir'in Menderes ilçesinde başlayarak Seferihisar ilçesine kadar yayılan orman yangınıyla mücadele sürüyor. İtfaiye ekipleri yanan evlerdeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İşte İzmir orman yangınında son durum
BAKAN YUMAKLI'DAN ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMALAR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Manisa ve Hatay'da etkili olan ve halen süren orman yangınlarıyla ilgili İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.
"HATAY ANTAKYA ŞU ANDA EN SORUNLU OLAN İLİMİZ"
Yumaklı, "Şu anda devam eden yangınlar; Manisa'nın Akhisar, Kula, Ahmetli ilçeleri ve İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri, Hatay Antakya. Bu 6 yangın, şu anda devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını da oldukça kolayladık. Hatay Antakya şu anda en sorunlu olan ilimiz. Buradaki kararsız ve çok sert esen rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz" dedi.
Türkiye genelinde cuma gününden bu yana kadar irili ufaklı olanlar hariç durum ciddiyeti itibarıyla yüksek olan toplam 342 yangın çıktığını belirten Yumaklı, "Dün son açıklamamızdan sonra Adana Kozan'daki yangınla alakalı 'İyi haber verebiliriz' demiştik, kontrol altına aldık. Şu anda devam eden yangınlar; Manisa'nın Akhisar, Kula, Ahmetli ilçeleri ve İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri, Hatay Antakya. Bu 6 yangın, şu anda devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını da oldukça kolayladık. Dünden çok çok daha iyi durumdayız. Arkadaşlarımız hem soğutma çalışmalarına hem de zaman zaman çok rüzgar olmasa da ani çıkan rüzgar değişimlerine tepki veren birtakım yerleri anında baskılayarak tekrar büyümesini engelliyorlar" dedi.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarıyla ilgili, İzmir'de 114, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta'da hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İzmir'de şu ana kadar Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110'u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." (AA)
İZMİR'DEKİ YANGINDA 3'ÜNCÜ GÜN
İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da çıkan orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.
Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde önceki gün başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarının kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütülüyor. AA’da yer alan habere göre Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve farklı şehirlerden İzmir'e gönderilen orman işçileri, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen önemli görevler üstleniyor.
Yangın bölgesinde vardiya aralarında arazöz ve su tankerlerinin üzerinde kısa süre uyuyarak dinlenmeye çalışan ekipler, gece gündüz demeden alevlerle mücadele ediyor.
Fotoğraflar, AA'dan alınmıştır