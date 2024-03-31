İzmir Foça Belediyesi hangi partide? İzmir Foça Belediye başkanı kimdir? İzmir Foça Belediye başkan adayları İzmir Foça Belediyesi hangi partide? İzmir Foça Belediye Başkanı kimdir? İzmir Foça Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Foça Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Foça Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Foça yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:53 facebook

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