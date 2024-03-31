İzmir Kiraz Belediyesi hangi partide? İzmir Kiraz Belediye başkanı kimdir? İzmir Kiraz Belediye başkan adayları İzmir Kiraz Belediyesi hangi partide? İzmir Kiraz Belediye Başkanı kimdir? İzmir Kiraz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Kiraz Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Kiraz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Kiraz yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:36 facebook

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