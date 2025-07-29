İzmir'de 22 saatlik su kesintisi yaşanacak! İZSU duyurdu: Tam 21 mahalle etkilenecek
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bağlantı çalışması nedeniyle 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00'dan itibaren İzmir'in bazı mahallelerinde 22 saatlik su kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada zorunlu su kesintisinden 21 mahallenin etkileneceği kaydedildi. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, İZSU açıklaması ile 29 Temmuz 2025 İzmir'de su kesintisi yapılacak mahalleler...
İzmirlileri büyük bir su kesintisi bekliyor. Konu ile ilgili açıklama İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (İZSU) geldi. Yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz Salı günü İzmir'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak kesintinin 22 saat süreceği ifade edildi. Kesinti yapılacak mahalleler de belli oldu. İZSU, tam 21 mahalleye su verilmeyeceğini duyurdu. İşte, 29 Temmuz 2025 İzmir’de su kesintisi yapılacak mahalleler...
İZMİR’DE 22 SAATLİK SU KESİNTİSİ!
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışma nedeniyle bugün İzmir'de 21 mahallede 22 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İzmir'deki 22 saatlik su kesintisi, 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00'da başlayacak.
Sular, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 08.00'den sonra gelecek.
HANGİ MAHALLERDE SULAR KESİLECEK?
İşte su kesintisi yapılacak mahalleler şöyle;
Konak ilçesi;
Millet,
Mehtap,
Zeybek,
Ferahlı,
İsmet Paşa,
Saygı,
Murat,
Atamer,
Anadolu,
Boğaziçi,
Huzur,
Trakya,
Çınartepe,
Yavuz Selim,
Cengiz Topel,
26 Ağustos,
Ulubatlı,
Mehmet Akif,
Levent.
Bornova ilçesi;
Çamkule,
Meriç.
İZSU ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI
İZSU arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.