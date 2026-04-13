        Haberler Gündem Güncel İzmir'de 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        İzmir’de 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        İzmir'de bir yurtta kalan 28 üniversite öğrencisi, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. İhbar üzerine yurda sevk edilen sağlık ekipleri, öğrencileri çevre hastanelere kaldırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 09:23 Güncelleme:
        28 öğrenci zehirlenmeden hastanede
        İzmir'in Buca ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

        28 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

        DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 bloklu yurtta 28 öğrenci, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine yurda ambulanslar sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Öğrenciler çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

