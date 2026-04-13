İzmir’de 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir'de bir yurtta kalan 28 üniversite öğrencisi, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. İhbar üzerine yurda sevk edilen sağlık ekipleri, öğrencileri çevre hastanelere kaldırdı
Giriş: 13.04.2026 - 09:23
İzmir'in Buca ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
28 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI
DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 bloklu yurtta 28 öğrenci, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine yurda ambulanslar sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Öğrenciler çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
