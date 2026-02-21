Canlı
        İzmir'de iftar çadırında görevli belediye personeline bıçaklı saldırı

        İzmir’de iftar çadırında görevli belediye personeline bıçaklı saldırı

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde iftar çadırında görev yapan Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 00:35 Güncelleme: 21.02.2026 - 00:35
        İftar çadırında görevli belediye personeline bıçaklı saldırı
        Olay, akşam saatlerinde Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi.

        Akşam saatlerinde pazar yerinde kurulacak iftar programı için hazırlık yapıldığı esnada Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Aslan, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. .

        Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
