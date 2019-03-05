İzmir’de iki terör örgütüne aynı anda operasyon

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile başlatılan ilk operasyonda, FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanması içinde yer alan ve büfe telefonları ile aranarak irtibat kurulduğu tespit edilen, 22 ’si muvazzaf toplam 37 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 15 ayrı ilde başlatılan ve Haklarında gözaltı kararı verilen askerler arasında 3 albay, 1 binbaşı,2 kara pilot yüzbaşının da bulunduğu öğrenildi.



İKİNCİ OPERASYON PKK’YA



İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafında ikinci operasyon ise terör örgütü PKK’ya yönelik yapıldı. Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan yakalama ve arama kararı ile Dikili ilçesi merkezli ve Ağrı ilinde 9 şüpheliye yönelik yapılan operasyon başlatıldı. Operasyonda şimdiye kadar ismi gözaltı listesinde bulunan 6 şüpheli yakalandığı bildirildi. İki operasyonda da gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi. İşlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye gönderilecekleri bildirildi.



