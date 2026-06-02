Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İzmirlileri zaman yolculuğuna çıkaran sergi

        İzmirlileri zaman yolculuğuna çıkaran sergi

        Singer 170. Yıl Sergisi, 28 Temmuz tarihine kadar İzmir Sanat Kültür Fabrikası'nda ziyaret edilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 17:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmirlileri zaman yolculuğuna çıkaran sergi

        Singer 170. Yıl Sergisi, 28 Temmuz tarihine kadar İzmir Sanat Kültür Fabrikası’nda ziyaretçilerini bekliyor.

        Sergi, 1800’lü yıllardan bugüne uzanan yolculukta markanın farklı dönemlerini yansıtan, hem kullanım hem de kültür değeri yüksek nostaljik ürünleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

        Yaklaşık 60 parçadan oluşan koleksiyonda, yalnızca dikiş makineleri değil; cep saatlerinden radyolara, vantilatörlerden gündelik yaşamın farklı alanlarına dokunan objelere kadar geniş bir seçki yer alıyor.

        Her biri kendi döneminin izlerini taşıyan parçalar, ziyaretçilere hem teknik gelişimi hem de yaşam kültüründeki değişimi bir arada deneyimleme fırsatı sunuyor.

        Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, sergiyle ilgili düşüncelerini “170. yılımıza özel olarak hazırladığımız bu sergi ile yalnızca ürünlerimizi değil, aynı zamanda yıllar içinde hayatlara dokunan bir markanın hikâyesini de paylaşıyoruz. İzmir’de sanatseverlerle buluşacak bu seçkinin, ziyaretçiler için ilham verici bir deneyim olacağına inanıyoruz. Dikiş makinelerinden gündelik yaşamı tamamlayan çeşitli ürünlere kadar uzanan bu özel seçkiyi keşfetmek için tüm ziyaretçilerimizi sergimize bekliyoruz” sözleriyle ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 1 Haziran 2026 (İstanbul'da Kanye West Rüzgarı)

        Barışmayı kabule etmeyen eşini öldürdü. Ozan Güven'e "Dışarı" protestosu. Tatil dönüşü köprü trafiği nasıl? Putin'den 26 milyar dolarlık ölümsüzlük projesi. İstanbul'da Kanye West rüzgarı. Yeni haftada hava nasıl olacak? Nerelerde yağış bekleniyor? Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; Habertürk TV M...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde