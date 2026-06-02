İzmirlileri zaman yolculuğuna çıkaran sergi

Singer 170. Yıl Sergisi, 28 Temmuz tarihine kadar İzmir Sanat Kültür Fabrikası’nda ziyaretçilerini bekliyor.

Sergi, 1800’lü yıllardan bugüne uzanan yolculukta markanın farklı dönemlerini yansıtan, hem kullanım hem de kültür değeri yüksek nostaljik ürünleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

Yaklaşık 60 parçadan oluşan koleksiyonda, yalnızca dikiş makineleri değil; cep saatlerinden radyolara, vantilatörlerden gündelik yaşamın farklı alanlarına dokunan objelere kadar geniş bir seçki yer alıyor.

Her biri kendi döneminin izlerini taşıyan parçalar, ziyaretçilere hem teknik gelişimi hem de yaşam kültüründeki değişimi bir arada deneyimleme fırsatı sunuyor.

Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, sergiyle ilgili düşüncelerini “170. yılımıza özel olarak hazırladığımız bu sergi ile yalnızca ürünlerimizi değil, aynı zamanda yıllar içinde hayatlara dokunan bir markanın hikâyesini de paylaşıyoruz. İzmir’de sanatseverlerle buluşacak bu seçkinin, ziyaretçiler için ilham verici bir deneyim olacağına inanıyoruz. Dikiş makinelerinden gündelik yaşamı tamamlayan çeşitli ürünlere kadar uzanan bu özel seçkiyi keşfetmek için tüm ziyaretçilerimizi sergimize bekliyoruz” sözleriyle ifade etti.