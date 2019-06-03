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İzmit Belediye Başkanı kim oldu sorusu merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerin ardından İzmit seçim sonuçları belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti'nin adayı Azize Sinel Gönül, Saadet Partisi ise Ahmet Özen gösterildi.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet %49.92 ile İzmit Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yüzlerce vatandaşla birlikte belediye binasına yürüyerek görevi devraldı.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, (d. 20 Mart 1982, Tekirdağ) Türk politikacı.

2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hürriyet 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Kocaeli milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 25. dönem meclis çalışmalarında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerinde CHP tarafından birinci sıradan Kocaeli milletvekili adayı gösterildi[1] ve seçildi. 26. dönem meclis çalışmalarında TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi. Ayrıca Anayasa Komisyonunda yer aldı.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İyi Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü 2018 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli birinci sıradan aday gösterilen Hürriyet üçüncü dönemde de TBMM'ye girdi. 27. dönemde de 26. dönemde olduğu gibi TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi olarak seçildi.

2019 Türkiye yerel seçimleri için İzmit Belediye Başkalığı için CHP'den aday gösterildi. Yapılan seçimlerde oyların %49,92 sini alan Hürriyet İzmit belediye başkanı seçilmiş ve 15 Nisan 2019 tarihinde görevine başlamıştır.