Caner Aktan'ın haberine göre İzmit Körfezi'nde son 2 yıl içerisinde 3 tanker kazası yaşandı. Hem bu kazalar hem de limandan sızma nedeniyle resmi kayıtlara göre bu süreçte körfez sularına 70 ton, Çevre Mühendisleri Odası'na göre ise 100 tonu aşkın akaryakıt karıştı.

İzmit Körfezi'ndeki ekolojik denge ve canlı yaşamı bu kazalardan olumsuz şekilde etkilendi.

KANSEROJEN MADDE



Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası, 2017 yılının ocak, haziran ve ağustos ayında İzmit Körfezi’nin farklı noktalarında numune alarak inceleme yaptı. İncelemenin ardından hazırlanan raporda İzmit Körfezi’ndeki kirlilik oranının yüzde 87 olduğu açıklandı. Körfezdeki canlılarda ağır metaller ayrıca 'poliaromatik hidrokarbon' adlı kanserojen madde tespit edildi. Yıllar önce 58 balık türünün yaşadığı körfezde şu anda ise 8 balık türü olduğu belirtildi.

EVSEL VE KİMYASAL ATIKLAR



İzmit Körfezi'ndeki kirlilik oranının 17 yıl içinde yüzde 87'ye ulaştığına dikkat çeken Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, birçok etkenin kirliliğe neden olduğunu söyledi. Ağdacı, "Bu zamana kadar evsel atıklar, çevrede bulunan 11 derenin getirdiği kimyasal atıklar ve 41 adet liman işletme tesisinin getirdiği atıklar, bu kirliliğin artmasına en büyük etkenlerden arasındadır" dedi.

"KÖRFEZDEN ÇIKAN BALIĞI YEMEM"



Ağdacı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Körfezde çıkan midye ve balık yenir mi diye soruyorlar. İsteyen yiyebilir. Ama ben yemem. Çünkü bu kirlilikleri biz tespit etmiş durumdayız. Yakın zamandaki tanker kazaları nedeniyle akaryakıt sızıntısı oldu. İzmit Körfezi artık maalesef ölmüştür. Bundan sonraki yapılacak şey bunun daha da kötüye gitmesini engellemektir. Körfezi pırıl pırıl yapmak ve eskisi gibi 58 çeşit balığın yaşadığı bir yer haline getirmek mümkün değildir. İzmit Körfezi çok kötü durumda. Bundan sonra yaşanacak kazalar daha da kötüye götürecektir. Artık dönülmez akşamın ufkundayız."

SON 2 YILDA 20 GEMİYE CEZA



Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Deniz uçağıyla havadan yapılan denetimlerde atıklarını denize bırakan tankerler tespit ediliyor. Deniz uçağı aynı zamanda körfez kıyısında bulunan sanayi kuruluşlarını da denetliyor. Bu kapsamda son 2 yılda İzmit Körfez’inde 20 gemiye 1.5 milyon liralık idari yaptırım uygulandı. Yetkililer, denetimlerin artmasıyla ilk yıllara göre kesilen ceza miktarında azalma olduğunu belirtti. Deniz uçağı, çevreyi kirleten gemiler, sanayi kuruluşlarının denize atıkları, dere kenarı ve kıyılarda bulunan tesislerin atıkları ve orman yangınları tespitini yapmak üzere belirli periyotlarda uçuş gerçekleştiriyor.

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