İzmit Körfezi'ndeki deniz çayırları görüntülendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı, İzmit Körfezi'ndeki deniz çayırlarının tanıtılması ve korunması için Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle belgesel film hazırladı.

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Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Değirmendere Sualtı Sporları Kulübünün destekleriyle, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından gerçekleştirilen dalışa, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay ve ekibi de katıldı.