2014 yılında bir helikopter gezisinde keşfedilen ve dünyanın en önemli 10 buluşu arasında gösterilen bazilikanın su yüzeyine çıktığı bölgede eşi ve çocuklarıyla yürüyüş yapan İsmail Yıldırım, eşinin suyun içerisinde parlayan iki cisim olduğunu fark etmesi üzerine su içerisindeki nesneleri eline aldı.