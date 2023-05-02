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İznik Gölü çekildi, tarihi sikkeler su yüzeyine çıktı

UNESCO'nun Geçici Miras Listesi'nde bulunan ve bu yıl asıl listeye girmesi beklenen Bursa'nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik'te sahilde dolaşan aile, gölde 2 bin yıllık sikke buldu

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İHA
  • İznik Gölü çekildi, tarihi sikkeler su yüzeyine çıktı

    İznik Gölü'nde uzun süredir yaşanan çekilme daha önceleri suyun zemininde bulunan tarihi bazilikanın göl suyunun üzerine çıkmasına neden olmuştu.
  • İznik Gölü çekildi, tarihi sikkeler su yüzeyine çıktı

    İHA'nın haberine göre çekilmeyle birlikte suyun dibinde bulunan tarihi sikkeler de vatandaşlar tarafından bulunmaya başlandı.
  • İznik Gölü çekildi, tarihi sikkeler su yüzeyine çıktı

    Daha önce zeytin ve üzüm bağlarında görülmeye alışık olunan tarihi sikkelerin göl tabanından da çıkması "İznik'in her yerinden tarih fışkırıyor" sözünü doğruladı.

     
  • İznik Gölü çekildi, tarihi sikkeler su yüzeyine çıktı

    2014 yılında bir helikopter gezisinde keşfedilen ve dünyanın en önemli 10 buluşu arasında gösterilen bazilikanın su yüzeyine çıktığı bölgede eşi ve çocuklarıyla yürüyüş yapan İsmail Yıldırım, eşinin suyun içerisinde parlayan iki cisim olduğunu fark etmesi üzerine su içerisindeki nesneleri eline aldı.

     
  • İznik Gölü çekildi, tarihi sikkeler su yüzeyine çıktı

    Yıldırım, cisimlerin tarihi sikke olduğunu ve birinin üzerinde Hazreti İsa figürü ile kabartma yazılar olduğunu fark etti.

     
  • İznik Gölü çekildi, tarihi sikkeler su yüzeyine çıktı

    Bulduğu paralarla İznik Arkeoloji Müzesi'nin yolunu tutan Yıldırım çifti buldukları sikkeleri Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

     

     
  • İznik Gölü çekildi, tarihi sikkeler su yüzeyine çıktı

    Sikkeleri inceleyen müze yetkilileri Hazreti İsa'nın figürü olan paranın 9. yüzyıldan kalma diğer paranın ise Helenistik döneme ait olduklarını belirtti.

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