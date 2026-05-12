İZSU 12 Mayıs Salı baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?
Hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükselmesiyle birlikte İzmir’de yaşayanların en çok merak ettiği konuların başında barajlardaki su seviyesi geliyor. “Barajlarda ne kadar su kaldı?” sorusu gündemdeki yerini korurken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Mayıs 2026 tarihine ait güncel doluluk oranlarını paylaştı. Peki, açıklanan verilere göre barajlardaki son durum nasıl? İşte ayrıntılar...
İZSU 12 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 73,47 olarak açıklandı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 54,48
Balçova Barajı: Yüzde 96,38
Ürkmez Barajı: Yüzde 97,55
Gördes Barajı: Yüzde 41,64
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 77,28