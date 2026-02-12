Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İZSU 12 Şubat baraj doluluk oranı: İzmir barajlarındaki güncel su seviyesi yüzde kaç? 12 Şubat Perşembe İzmir barajlarında son durum

        İZSU 12 Şubat baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının su seviyesi yükselmeye devam ediyor!

        İzmir barajlarındaki son durum İzmirlilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kent genelinde hakim olan yağışlarla birlikte, barajların su seviyesi olumlu yönde yükseliş gösteriyor. İzmir'e su sağlayan altı barajdan üçünün doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine yükseldi. Peki, 12 Şubat 2026 İzmir barajlarında son durum ne, genel baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 12.02.2026 - 09:36 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:36
        1

        İzmir barajlarının güncel verileri İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşıldı. Son zamanlarda etkisini gösteren sağanak yağmurların ardından, İzmir barajlarının su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajındaki son durum belli oldu. Bu kapsamda “12 Şubat Perşembe İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        İZSU 12 ŞUBAT 2026 İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 12 Şubat 2026 Perşembe günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 43,91 seviyesinde yer aldı.

        3

        İZMİR BARAJLARINDA GÜNCEL SU SEVİYESİ YÜZDE KAÇ?

        Tahtalı Barajı: yüzde 20,80

        Balçova Baraj: yüzde 55,98

        Ürkmez Barajı: yüzde 61,76

        Güzelhisar Barajı: yüzde 64,20

        Gördes Barajı: yüzde 11,77

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 48,94

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
