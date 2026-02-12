İzmir barajlarının güncel verileri İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşıldı. Son zamanlarda etkisini gösteren sağanak yağmurların ardından, İzmir barajlarının su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajındaki son durum belli oldu. Bu kapsamda “12 Şubat Perşembe İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...