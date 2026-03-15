İZSU 15 Mart baraj doluluk oranı: İZSU verileri ile İzmir barajlarındaki son durum
İzmir barajlarındaki son durum araştırmaları hız kazandı. İzmirli vatandaşlar, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) web sitesi üzerinden barajların güncel verilerine ulaşabiliyor. Kent genelinde etkili olan yağışlar sebebiyle barajların su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Peki, 15 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...
İzmir’deki barajların güncel doluluk oranları açıklandı. Veriler, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşıldı. Son günlerde etkili olan yağışların barajlardaki su seviyesine olumlu yansırken, şehirdeki bazı bölgelerde planlı su kesintileri de sürüyor. İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Balçova Barajı, Ürkmez Barajı, Tahtalı Barajı, Gördes Barajı ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın güncel verileri netlik kazandı. Bu kapsamda "15 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar...
İZSU 15 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 15 Mart 2026 Pazar günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 66,54 olarak kaydedildi.
15 MART İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Tahtalı Barajı: yüzde 40,03
Balçova Baraj: yüzde 94,10
Ürkmez Barajı: yüzde 100
Gördes Barajı: yüzde 28,29
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 70,27