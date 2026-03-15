Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İZSU 15 Mart 2026 baraj doluluk oranı: İZSU verileri ile İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İzmir barajlarındaki son durum araştırmaları hız kazandı. İzmirli vatandaşlar, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) web sitesi üzerinden barajların güncel verilerine ulaşabiliyor. Kent genelinde etkili olan yağışlar sebebiyle barajların su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Peki, 15 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 11:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzmir’deki barajların güncel doluluk oranları açıklandı. Veriler, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşıldı. Son günlerde etkili olan yağışların barajlardaki su seviyesine olumlu yansırken, şehirdeki bazı bölgelerde planlı su kesintileri de sürüyor. İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Balçova Barajı, Ürkmez Barajı, Tahtalı Barajı, Gördes Barajı ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın güncel verileri netlik kazandı. Bu kapsamda "15 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar...

        2

        İZSU 15 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 15 Mart 2026 Pazar günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 66,54 olarak kaydedildi.

        3

        15 MART İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Tahtalı Barajı: yüzde 40,03

        Balçova Baraj: yüzde 94,10

        Ürkmez Barajı: yüzde 100

        Gördes Barajı: yüzde 28,29

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 70,27

