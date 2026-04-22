İZSU 22 Nisan baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?
Hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesiyle birlikte İzmir'de yaşayanların gündeminde barajlardaki doluluk oranları öne çıkıyor. Su kaynaklarının mevcut durumu özellikle merak edilirken, 22 Nisan tarihli veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan güncel bilgilere göre, kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk seviyeleri netlik kazandı. Peki, İzmir'de baraj doluluk oranı ne durumda? İşte detaylar...
Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:54
İZSU 22 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 74,57 olarak açıklandı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 53,89
Balçova Barajı: Yüzde 99,29
Ürkmez Barajı: Yüzde 98,36
Gördes Barajı: Yüzde 41,04
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 80,27
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
