        İZSU 22 Nisan baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?

        İZSU 22 Nisan baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?

        Hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesiyle birlikte İzmir'de yaşayanların gündeminde barajlardaki doluluk oranları öne çıkıyor. Su kaynaklarının mevcut durumu özellikle merak edilirken, 22 Nisan tarihli veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan güncel bilgilere göre, kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk seviyeleri netlik kazandı. Peki, İzmir'de baraj doluluk oranı ne durumda? İşte detaylar...

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Sıcaklıkların yavaş yavaş artmasıyla birlikte İzmirli vatandaşların aklına gelen soruların başında “Barajlarda ne kadar su var?” sorusu gelmeye başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, 22 Nisan 2026 itibarıyla barajlardaki son durum ne? İşte detaylar...

        İZSU 22 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 74,57 olarak açıklandı.

        İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

        Tahtalı Barajı: Yüzde 53,89

        Balçova Barajı: Yüzde 99,29

        Ürkmez Barajı: Yüzde 98,36

        Gördes Barajı: Yüzde 41,04

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 80,27

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
