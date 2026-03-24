İZSU 24 Mart baraj doluluk oranı: İZSU güncel veriler ile İzmir barajlarında son durum
İzmir barajlarının güncel verileri, İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her gün İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda İzmir'in su kaynakları olan barajların güncel su seviyesi netlik kazanıyor. Peki, 24 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...
İzmir barajlarında son durum, İzmirliler tarafından araştırılıyor. Ocak ayından bu yana kent genelinde etkili olan yağmur yağışları, barajlarda olumlu yükselişe sebep oluyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanan veriler ile İzmir’e içme suyu sağlayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının su seviyesi belli oldu. Bu kapsamda “24 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yükseldi mi, yüzde kaç?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
İZSU 24 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 24 Mart 2026 itibarıyla İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 65,92 seviyesinde yer aldı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: yüzde 40,58
Balçova Baraj: yüzde 94,19
Ürkmez Barajı: yüzde 97,96
Gördes Barajı: yüzde 28,34
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 68,53