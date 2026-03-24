        Haberler Bilgi Gündem İZSU 24 Mart 2026 baraj doluluk oranı: İZSU veriler ile İzmir barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İZSU 24 Mart baraj doluluk oranı: İZSU güncel veriler ile İzmir barajlarında son durum

        İzmir barajlarının güncel verileri, İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her gün İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda İzmir'in su kaynakları olan barajların güncel su seviyesi netlik kazanıyor. Peki, 24 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 09:31 Güncelleme:
        İzmir barajlarında son durum, İzmirliler tarafından araştırılıyor. Ocak ayından bu yana kent genelinde etkili olan yağmur yağışları, barajlarda olumlu yükselişe sebep oluyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanan veriler ile İzmir’e içme suyu sağlayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının su seviyesi belli oldu. Bu kapsamda “24 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yükseldi mi, yüzde kaç?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        İZSU 24 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 24 Mart 2026 itibarıyla İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 65,92 seviyesinde yer aldı.

        İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

        Tahtalı Barajı: yüzde 40,58

        Balçova Baraj: yüzde 94,19

        Ürkmez Barajı: yüzde 97,96

        Gördes Barajı: yüzde 28,34

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 68,53

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Hürmüz'e alternatif rota
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Hayatını kaybetti
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
