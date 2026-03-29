İZSU 29 Mart baraj doluluk oranı: İzmir'de barajların su seviyesi yükseldi mi?
29 Mart Pazar günü itibarıyla İzmir'deki barajların doluluk oranlarına ilişkin güncel veriler açıklandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan bilgilere göre, kentin su ihtiyacını karşılayan Balçova, Ürkmez, Tahtalı, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarındaki seviyeler netlik kazandı. Peki, 29 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar…
İZSU 29 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 29 Mart 2026 İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 65,76 seviyesinde yer aldı.
İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Tahtalı Barajı: yüzde 40,69
Balçova Baraj: yüzde 93,77
Ürkmez Barajı: yüzde 97,96
Gördes Barajı: yüzde 28,31
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 68,06