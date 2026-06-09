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        Haberler Bilgi Gündem İZSU 9 Haziran 2026 Salı baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında ne kadar su kaldı?

        İZSU 9 Haziran 2026 Salı baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında ne kadar su kaldı?

        Haziran ayına girilmesiyle birlikte yaz mevsiminin sıcak yüzü kendini daha belirgin şekilde göstermeye başladı. Geçtiğimiz aylarda etkili olan yağışların ardından hava sıcaklıklarının ani yükselişi, İzmir'de yaşayan vatandaşların aklında yeniden "acaba su sıkıntısı yaşanır mı?" sorusunu gündeme getirdi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) paylaştığı güncel veriler ise kentteki barajların doluluk seviyesine dair son durumu ortaya koydu. İşte 9 Haziran itibarıyla açıklanan baraj doluluk oranları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Yaz aylarının etkisini artırmasıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir yükseliş yaşanırken, son dönemdeki yağışların ardından gelen hızlı ısınma dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişme, İzmir’de yaşayan birçok kişinin aklında yeniden “su kıtlığı yaşanır mı?” sorusunu gündeme getirdi.

        Öte yandan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) paylaştığı güncel veriler, kentteki su kaynaklarının mevcut durumuna ışık tutarak barajlardaki doluluk oranlarına dair önemli bilgiler sunuyor. İşte detaylar…

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        İZSU 9 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 70,65 olarak açıklandı.

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        İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

        Tahtalı Barajı: Yüzde 54,00

        Balçova Barajı: Yüzde 88,93

        Ürkmez Barajı: Yüzde 97,55

        Gördes Barajı: Yüzde 41,22

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 71,56

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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