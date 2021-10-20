AA

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretin vergiden muaf tutulması gerektiğini düşündüklerini ve bu konuda girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

Mahmut Özgener, İZTO Meclis Salonu'nda uzun aradan sonra yüz yüze yapılan Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda, odanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özgener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde geçen yıl 2 bin 456 üyeye 120 milyon 850 bin lira, bu yıl da 1312 üyeye 170 milyon 719 bin lira oda kaynaklarından kredi verdiklerini bildirdi.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede asgari ücretin önemini vurgulayan Özgener, çalışanların önemli kısmının asgari ücret aldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Asgari ücretin vergiden muaf olması ile ilgili dün İzmirli il ve ilçe oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen yönetim kurulları ortak toplantısında bir karar aldık. Asgari ücretlilerin vergiden muaf olması ve asgari ücretin üzerinde olan çalışanların da asgari ücrete kadar muaf, üstünün vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyu hemen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile TOBB Başkanımıza ileterek takipçisi olacağız."

- "Deprem kampanyasında 53 milyon lira toplandı"

Geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Valiliği koordinasyonunda oluşturulan fonla, depremde zarar gören üyelerine destek olmaya çalıştıklarını da hatırlatan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalarımızın yanı sıra kentimizdeki oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa oluşturduğumuz 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyası ile kentimizde yaşanan deprem sonucunda, ailesinde vefat olan depremzedelere konut yapımı, sosyal ve eğitim alanlarının yapımı ile gerekli olabilecek diğer ihtiyaçların karşılanması amaçlayarak bir kampanya düzenlemiştik. Kampanyada bugüne kadar 53 milyon lira bağış toplandı. Herkese bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Bu bağışlarla kampanyada yer alan kurumlar tarafından konut ve diğer alanlar inşa edilecek. Önümüzdeki ay içinde de bu evlerin temelini hep birlikte atacağız."

- İzmir Ekonomi Üniversitesine yeni yerleşke

İZTO Vakfı bünyesinde kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) bu yıl yüzde 97,68 yerleşme oranına ulaştığını aktaran Özgener, üniversitenin 2018'den bu yana en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında 30'uncu sıradan 6'ıncı sıraya çıktığını bildirdi.

Üniversitenin Güzelbahçe yerleşkesiyle ilgili çalışmaların başladığını ifade eden Özgener, şunları kaydetti:

"Yeni kampüs projemizin 1 Temmuz 2022'de temelini atmayı hedefliyoruz. Güzelbahçe'ye 110 bin metrekarelik kapalı alana ve çok gelişmiş spor alanlarına sahip yeni bir kampüs inşaatına başlıyoruz. Hedefimiz 2 yıl içinde bu kampüsü bitirmek ve üniversitemizin 8 kampüsümüzün 6'sını bu yeni kampüse taşımak. Kampüs projesinin, ulusal ve prestijli bir mimari tasarım yarışmasıyla belirlenmesi konusunda çalışmalarımızı başlattık. En kısa sürede yarışma duyurusuna da çıkacağız."

Çalışmaları 2 yıldır devam eden "İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi"nin 2 ay içinde hayata geçeceğini de belirten Özgener, "Merkezimiz açılmasına 2 ay kala yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Girişimcilik merkezi de farklı bir proje. Orayı da kısa sürede içinde tam kapasiteyle çalıştırıyor olacağız." dedi.

Odanın meslek gruplarından 15'inin ihtisas site ve çarşı yapmak, 8'inin de ihtisas OSB kurmak amacıyla odaya başvurduğunu da dile getiren Özgener, projeleri geliştirmek için yer bulma konusunda sıkıntı çektiklerini söyledi.

Özgener, Torbalı'da yapılması planlanan mobilya organize sanayi bölgesine de yoğun talep olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantı, İZTO danışmanlarının güncel ekonomik gelişmelerin anlatıldığı sunumlarla devam etti.