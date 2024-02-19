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        Haberler Magazin İzzet Antebi kazanın kıyısından döndü - Magazin haberleri

        İzzet Antebi kazanın kıyısından döndü

        İzzet Antebi'nin paniği, az kalsın kazaya neden oluyordu. Antebi'nin kullandığı otomobilin mekân çıkışında başka bir otomobille çarpışmasına ramak kadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 19.02.2024 - 08:20
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İzzet Antebi, Etiler'deki bir mekânın çıkışında yanında kadın arkadaş grubuyla objektiflere yansıdı. Antebi, gazetecileri fark edince mekânın içine girerek saklanmaya çalıştı.

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        Daha sonra dışarı geri çıkan İzzet Antebi, yanındaki kadın arkadaşlarının sorulması üzerine sessiz kalmayı tercih edip telaş içinde tek başına otomobiline doğru yürüdü.

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        "OLABİLİR"

        Arkadaşlarını mekânın önünde bırakan İzzet Antebi, gazetecilerin "Hanımefendileri almadınız" ifadelerini kullanması üzerine "Olabilir, almadım" dedi.

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        AZ KALSIN BAŞKA BİR OTOMOBİL İLE ÇARPIŞIYORDU

        Otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken önünden geçen başka bir otomobille çarpışma tehlikesi atlatan İzzet Antebi, oradan ayrıldıktan bir süre sonra mekâna geri dönüp arkadaşlarını alarak farklı bir mekâna geçiş yaptı.

        #İzzet Antebi

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