Çarşamba günü 97 yaşında hayatını kaybeden duayen sanatçı Haldun Dormen'e veda edildi. Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sırasında korkutan anlar yaşandı.

Haldun Dormen

91 yaşındaki İzzet Günay, cenazede fenalık geçirerek yere yığıldı. Usta oyuncuya o sırada yanında bulunan ünlü isimler müdahale etti. Gülben Ergen ve Erol Evgin, Günay'ı ambulansa götürürken eşi İpek Günay’ı çevredekiler sakinleştirdi.

Video; Hey Gidi Günler'e aittir.

Ambulansla hastaneye kaldırılan İzzet Günay'ın sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Daha sonra sağlık durumuna dair açıklamada bulunan İzzet Günay, "Beni merak eden sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Telaşlandırdım sizi kusura bakmayın. Gayet iyiyim. Şimdi hastaneden çıkıyorum. Her şey normal, buradan evime gideceğim. Teşekkür ediyorum, meraklanmayın" ifadelerini kullandı.