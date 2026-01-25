Habertürk
        Haldun Dormen'e veda ediliyor

        Haldun Dormen'e veda ediliyor

        Çarşamba günü 97 yaşında hayatını kaybeden duayen sanatçı Haldun Dormen'e veda ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 10:38 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:01
        Haldun Dormen'e veda
        Çarşamba günü, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden Haldun Dormen için veda töreni düzenleniyor.

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen veda törenine, Haldun Dormen'in ailesi ve meslektaşları katıldı.

        Dormen'in cenazesi, Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

