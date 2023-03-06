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İzzet Yıldızhan oğlunu askere uğurladı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, en büyük oğlu Mustafa'yı askere uğurladı. Yıldızhan, yola çıkmadan önce oğlunun saçlarını tıraş etti

İzzet Yıldızhan oğlunu askere uğurladı - Magazin haberleri
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İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'yı askere gönderdi. Oğlunu askere uğurlamadan önce onun saçlarını kesen ünlü türkücü, duygularını da dile getirdi. Yıldızhan, "Allah her babaya bu zamanı yaşatsın. Elimle askere teslim edeceğim. Bu büyük bir hatıra. Ben yarın bu dünyada yok olsam bunlara bakarak hep anıları tazeleyeceksiniz. Güzel anılar, Allah size de yaşatsın" dedi.

"9 ÇOCUĞUMUN MAAŞI VAR"

3 ayrı kadından 9 çocuğu olan Yıldızhan, 2019 yılında verdiği bir röportajda çocuklarının aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söylemişti. Türkücü, çocuklarına ödül ve ceza sistemi uyguladığını söyleyerek, "9 çocuğumun maaşı var. İkramiye alan da oluyor, maaşının yarısı kesilen de... Ceza alırlarsa maaşlarını kesiyorum, ödül alırlarsa artırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

HEDEF 12 ÇOCUK

İzzet Yıldızhan, bir araştırma şirketinin yapmış olduğu Türkiye nüfusunun her geçen yıl yaş ortalamasının arttığı hatırlatılması üzerine, "Bu anlamda Türkiye'nin yaş ortalamasını düşürmek için çocuk yapmaya devam edeceğim. Eddie Murphy'nin 10 tane çocuğu varmış. Sen kimsin ya! Anlaşılan o ki bu rekora yine benim sahip olmam gerekiyor. Artık 9 çocuğum var. İlk hedefim bu sayıyı 12'ye çıkarmak" diyerek, gülümsemişti.

"İYİ BİR EŞ DEĞİLİM AMA ÇOK İYİ BİR BABAYIM"

Öte yandan Yıldızhan, "İyi bir eş değilim ama çok iyi bir babayım. Para evladın yerini dolduramaz. Ben evlatlarımla kısa zaman da geçirsem kaliteli zaman geçiriyorum, onlarla ilgileniyorum. Onlar benim her şeyim" açıklamasını da yapmıştı.

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