Jackson Muleka resmen Al-Kholood'da!
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.
Al-Kholood geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.
Arabistan temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro ödeme yapacak.
BEŞİKTAŞ TOPLAM 2.5 MİLYON EURO KAZANDI
Siyah-beyazlılar daha önce 1 milyon Euro'ya kiralanan Muleka'nın, opsiyonunun kullanılmasıyla birlikte toplam 2.5 milyon Euro gelir elde etmiş oldu.
Demokratik Kongolu santrfor, geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol - 5 asistlik performans sergiledi.