James Van Der Beek, hayatını kaybetti

ABD'li ünlü oyuncu James Van Der Beek, 48 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, 2023'ten bu yana üçüncü evre kolorektal kanserle mücadele ediyordu.

Van Der Beek'in eşi Kimberly Van Der Beek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sevgili James David Van Der Beek bu sabah huzur içinde aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullandı ve aile olarak mahremiyetlerini korumak istediklerini belirtti.

Hastalığı süresince farkındalık yaratmayı amaçlayan Van Der Beek, bağırsak hareketlerindeki değişiklikleri fark ettikten sonra yaptırdığı tarama testinde kanserin 3'üncü evrede olduğunu öğrenmişti. Tedavi sürecinde kendisini bir kısmını kaybetmiş gibi hissettiğini dile getiren oyuncu, zorlu süreçte çalışmalarını sürdürmüştü.

6 çocuk babası oyuncu, pahalı tedavisinin masraflarını karşılamak için film ve dizilerdeki hatıra eşyalarını satışa çıkarmıştı.

Kolorektal kanser, hem kolon hem de rektumu (kalın bağırsağın son kısmı) etkileyen bir kanser türü olarak biliniyor.

Fotoğraflar: Shutterstock