Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma astsubay başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

30 Aralık 2022 tarihinde başlayan Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 1680 muvazzaf ve sözleşmeli kadın-erkek astsubay alımı başvuruları 16 Ocak tarihinde sona erdi. Başvuruda bulunan adaylar, gözünü başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. İşte 2023 JGK Jandarma astsubay başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Jandarma astsubay başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru şartlarını taşıyan değerlendirme sonucunda uygun olan adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak. Peki, "Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
  • Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın 1680 muvazzaf ve sözleşmeli kadın-erkek astsubayalımı başvuruları 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

    Adaylar, başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet sitesi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yaptı.
  • Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACKA?

    Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

     

    Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihine ilişkin tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
  • Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

    a. Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

     

    b. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.
  • Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

    a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;

    (1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

    (2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

    (3) Sınav ücreti ile ilgili;

    (a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

    (b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

    (c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

    (ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.
  • Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır.

     

    Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS'de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.
  • Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ

    a. Seçme sınavlarına katılacakları duyurulan adaylar sırasıyla;

    (1) Fiziki kontrol,

    (2) Fiziki yeterlilik,

    (3) Mülâkat sınavına tabi tutulacaktır.

    b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.
  • Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    1680 MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.