Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklanıyor!

Jandarma Genel Komutanlık tarafından düzenlenen uzman erbaş temini başvuru sonuçları bugün itibariyle açıklanıyor. Daha önceden yayımlanmış ilana göre 2375 uzman erbaş bu konuda başvuruda bulunmuş ve sonuçları bekliyordu.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi tarafından düzenlenerek yayınlanan başvuru kılavuzuna göre sonuçlar 7 Ağustos 2018 tarihinde açıklanarak, sorgulanabilecek.

Salı günü (bugün) itibariyle adayların erişimine açılacak olan uzman erbaş alımı sonuçları, Jandarma Genel Komutanlığının kontrolünde adaylara sunularak sonuçlar açıklanacak. Başvuruda bulunan adaylar başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temini sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarını girerek kolaylıkla sonuçlarını öğrenebilecekler. Sonuçların saat kaçta açıklandığı bilinmese de bugün itibariyle adaylara duyuru yapılarak başvuruyu kimlerin kazanmış olduğu belli olacak.

Yayımlanacak olan başvuru sonucuyla birlikte adayların seçme sınavına katılacak oldukları tarihler, sınav yerleri gibi önemli bilgiler de yer alacak. Açıklanan kılavuza göre de seçme sınavları 27 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak.

Sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. Anlık olarak aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

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