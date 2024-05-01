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        Haberler Gündem Güvenlik Jandarmadan drone'lu haşhaş baskını

        Jandarmadan drone'lu haşhaş baskını

        Afyonkarahisar'da izinsiz olarak ekilen 741 bin 10 kök haşhaşın bulunduğu tarla jandarma tarafından drone ile tespit edilerek imha edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:16
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        Jandarmadan drone'lu haşhaş baskını
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        Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri izinsiz haşhaş ekiminin tespiti için çalışma başlattı.

        Jandarma ekipleri drone ile havadan yaptıkları incelemede Kayıhan beldesinde yasa dışı haşhaş ekim alanları olduğunu tespit etti.

        Ekipler düzenledikleri operasyonda toplamda 15 bin 740 metrekarelik tarlada 741 bin 10 kök haşhaş bitkisi ekildiğini belirledi.

        İzinsiz olarak ekilen haşhaşlar imha edilirken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

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        #haşhaş tarlası
        #DRONE
        #afyonkarahisar
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