Binlerce farklı karaktere sahip olan ve her bir karakterin neredeyse farklı anlamlara sahip olduğu Japon alfabesi harfleri nelerdir? Japon alfabesi hakkında merak edilen tüm bilgileri siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, Japon alfabesi hakkındaki tüm detaylar…

Japon Alfabesi Özellikleri

Yaklaşık olarak 5000 bin yıl önce Korece’den türetildiği düşünülen Japonca, MS. 500’lü yıllara kadar sadece bir konuşma dili olarak kalmış ve herhangi bir alfabeye sahip olmamıştır. Japon dili, ilerleyen yıllarda Çin’den alınan Kanji alfabesi vasıtasıyla oluşturulmaya başlanan Japon alfabesi ile bir yazı sistemine sahip olmuştur. Kanji alfabesinin Japon dilinin yazı sistemi olmasıyla birlikte, bu alfabeden Hiragana ve Katakana alfabeleri de türetilmiş ve Japonca üç farklı alfabe aracılığıyla yazıya dökülmüştür. Japoncanın yazıya dökülmesinde kullanılan bu üç alfabe hakkındaki bilgiler şu şekildedir:

Japon Alfabesi Harfleri Okunuşu

Bu başlık altında Kanji, Hiragana ve Katakana alfabesinin birtakım özellikleri, harfleri ve bu harflerin okunuşu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kanji Alfabesi

Japoncanın yazıya dökülmesinde ilk kullanılan alfabe olan Kanji alfabesi, Çin’den alınmış bir yazı sistemidir. Çin ile gerçekleşen ticari faaliyetler neticesinde bu alfabe Japonlar tarafından kullanılmış, hatta bazı telaffuz şekilleri Çinceden Japoncaya geçmiştir. Budizm ve Konfüçyüsçü dini metinlerin de etkisiyle Japonya’ya giren bu alfabe, insanların doğada gördükleri şekilleri çizmeleri neticesinde ortaya çıkmıştır.

Hiragana Alfabesi

Asıl Japonca kelime ve gramer için kullanılan bir alfabedir. 46 temel karakterden oluşan bu alfabede karakterlerin üzerine eklenen üç çeşit sembol aracılığıyla okunuşlar belirlenir. Ayrıca sıfat ya da farklı sözcükleri birbirine bağlamada birer bağlaç olarak da kullanılan Hiragana alfabesi, Kanji alfabesine ait olan karakterlerin kolay bir şekilde okunmasını da sağlarlar.

Katakana Alfabesi

Katakana alfabesi, özellikle yabancı kelimelerin ve isimlerin yazımında kullanılan bir yazı sistemi olarak öne çıkmaktadır. Keskin hatlara sahip olan karakterlere sahip olan Kitakana alfabesinde, karakterlerin birbirlerine olan benzerliği diğer iki alfabede olduğundan daha fazladır.

Japon Alfabesi Harfleri

Japoncanın yazıya dökülmesinde kullanılan ve üç farklı türe sahip olan Japon alfabesinde her birinde farklı sayıda harf bulunmaktadır. Japonca için kullanılan alfabede yer alan harflerin sırası a, tu, mi, te, ku, lu, ji, ri, ku, zu, me, ta, rin, to, mo, no, ke, shi, ari, chi, do, ru, mei, na, fu, zi şeklindedir.