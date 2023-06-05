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Japon beslenme uzmanı asla tüketmediği 6 ürünü açıkladı! Annesi 86 yaşında kanseri atlattı!

Japon beslenme uzmanı asla tüketmediği 6 besini açıkladı. Tomioka'nın annesi 86 yaşında kanseri atlattı ve teyzesi 98 yaşını geçti. İşte, Japon beslenme uzmanına göre hayatı kısaltan 6 besin...

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  • Japon beslenme uzmanının asla tüketmediği 6 yiyecek! Annesi kanseri yendi!

    Ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülkeler arasında en üst sıralarda yer alan Japonya'dan beslenme uzmanı, hiç tüketmediği 6 ürünü açıkladı.

    Michiko Tomioka, iki gün önce CNBC'de yayımlanan yazısında ABD'ye taşındıktan sonra buranın popüler ürünlerini denediğini ancak bunların kendisini kötü hissettirdiğini söyledi.

    Kanser atlatan annesinin 86, teyzesini 98 yaşını geçtiğini vurgulayan Tomioka'nın asla tüketmediği 6 yiyecek bulunuyor.
  • Japon beslenme uzmanının asla tüketmediği 6 yiyecek! Annesi kanseri yendi!

    TATLI

    Tomioka fazla şeker içeren, mısır nişastası yüklü tatlıların kalbe ve beyne zarar verdiğini ifade etti  ve "Tüm şekerlemeleri hayatınızdan çıkarmak zorunda değilsiniz" dedi. Bitter çikolatanın antioksidan açısından zengin olabileceğini belirtti.

     
  • Japon beslenme uzmanının asla tüketmediği 6 yiyecek! Annesi kanseri yendi!

    KREM PEYNİR

    Tomioka, süt ürünlerinin kalsiyum ve protein açısından zengin olduğunu söylese de her peynirin bu kadar faydalı olmayabileceğini söyledi. Japon uzman özellikle krem peynirdeki protein miktarının çok az olduğunu söyledi ve içerisinde yüksek kolesterol miktarına da dikkat çekti.
  • Japon beslenme uzmanının asla tüketmediği 6 yiyecek! Annesi kanseri yendi!

    KAHVALTILIK GEVREKLER

    Bazı insanların sabah acelesi olduğu için kahvaltılık gevreğe yönelimi olabiliyor. Ancak Tomioka, kahvaltılık gevreklerin içerisinde sonradan eklenmiş şeker içeren ürünlerin yer aldığını söylüyor. Japon beslenme uzmanına göre fazla şeker tansiyon sorunlarına, kilo alımına ve iltihaplanmaya neden oluyor.
  • Japon beslenme uzmanının asla tüketmediği 6 yiyecek! Annesi kanseri yendi!

    GAZLI İÇECEK

    Günde en az 1 veya 2 bardak şekerli gazlı içecek tüketmek, insanlarda tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Tomioka, yapay tatlandırıcı içeren gazlı içeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Odaklanmayı zorlaştırıyor ve migreni de tetikleyebiliyor.
  • Japon beslenme uzmanının asla tüketmediği 6 yiyecek! Annesi kanseri yendi!

    FAST FOOD HAMBURGERLER

    Japon beslenme uzmanı Tomioka, çoğu fast food yemeği gibi zincir restoranlarda yenilen hamburgerlerin yorgunluğa neden olabileceğini söylüyor. Fast food yemeklerinden uzak duran beslenme uzmanı, bu ürünlerin içerisinde tuz, trans ve doymuş yağ oranının çok yüksek miktarda bulunduğunu söylüyor. Tomioka, bu maddelerin kötü kolestrol olarak bilinen LDL'i yükselteceğini ifade etti.
  • Japon beslenme uzmanının asla tüketmediği 6 yiyecek! Annesi kanseri yendi!

    SOSLİ SANDVİÇ

    Tomioka, işlenmiş et ürünlerinde tuz oranının çok yüksek olduğunu söylüyor. İşlenmiş etin doymuş yağ içerdiği ve bunun kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri riskini artırdığına da dikkat çekti.

    Kaynak: CNBC

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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