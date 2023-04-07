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Japon hükümeti, Merkez Bankası Başkanlığına Ueda Kazuoyu resmen atadı

Japonya'da hükümet, Ueda Kazuo'yu Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni başkanı olarak resmen tayin etti

Japon hükümeti, Merkez Bankası Başkanlığına Ueda Kazuoyu resmen atadı
AA

Japonya'da BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko'nun 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi hafta sonu itibarıyla son buluyor.

Başbakan Kişida Fumio hükümeti, parlamentonun onay verdiği Ueda Kazuo'yu yeni BoJ Başkanı olarak resmen atadı.

Ueda görevine 9 Nisan itibarıyla başlayacak. Ulusal basın, Ueda'nın akademisyen vasfının dikkati çektiğini belirtiyor.

Resmi Kyodo ajansı, Ueda'nın, savaş sonrası dönemde, akademi dünyasından bu göreve getirilen ilk BoJ Başkanı olduğunu aktardı.

Özgeçmişine göre Ueda, Tokyo Üniversitesi ve Kyoritsu Kadınlar Üniversitesinde akademisyen olarak hizmet etti.

UEDA'NIN GÖREVİ 5 YIL SÜRECEK

1998-2005 arası BoJ Politika Kurulu üyeliği yapan ve akademisyen olarak tanınan 71 yaşındaki Ueda'nın görevi, 5 yıl sürecek.

Hafta sonu görev süresi sona erecek Kuroda Haruhiko döneminde, Merkez Bankası, yüzde 2'lik enflasyon hedefini yakalayamadı.

Ueda döneminin merak edilenleri arasında BoJ'un izlediği ultra geniş parasal politikaların sürdürülebilirliği ile yüzde 2'lik enflasyon hedefi yer alıyor.

Kişida kabinesi, BOJ'un, ekonomik büyümeyi ve fiyat istikrarını sağlamak için hükümet ile yakın çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

İlk politika kurulu toplantısını nisan sonunda gerçekleştirecek Ueda, 2025 mali yılına doğru çeyrek büyüme ve fiyat istikrarı tahminlerini burada açıklayacak.

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