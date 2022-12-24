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Toyota, daha yüksek performans ve daha yüksek yakıt verimliliği sunduğu belirtilen son jenerasyon hibrit sistemini Avrupa tesislerinde üretmek için hazırlıklara başladı.

Bu plan kapsamında 2023 model yılına ait Corolla’da kullanılmak üzere markanın 5'inci jenerasyon hibrit teknolojisi Avrupa’da da üretilecek.

Verilen bilgiye göre, yeni hibrit sistem Toyota’nın Polonya ve İngiltere fabrikalarında üretilerek, Türkiye’de ve İngiltere’de banttan inen Corolla modellerindeki yerini alacak.

Japon üreticini 5'inci jenerasyon hibrit motor ve şanzımanların üretiminin, Polonya tesisinde 77 milyon euro ve İngiltere tesisinde ise 541 bin euro yatırımla gerçekleştirilen yedi üretim hattının güncellenmesiyle başlayacağı kaydedildi.

Toyota Polonya’da MG1 ve MG2 elektrik motorları ile hibrit şanzımanları üretirken bu bileşenler, 5'inci jenerasyon hibrit aktarma organını oluşturmak üzere İngiltere’de 1.8 litrelik benzinli motorla kombine edilecek. Toyota'nın en son hibrit güç ünitesi toplamda 140 beygir güç üretiyor. Markanın Avrupa'da hali hazırda ürettiği hibrit motorlar ise 122 beygir güç üretiyor.

Söz konusu güç ünitesi, markanın Japonya'da üretilerek Avrupa'da satışına başlanan Corolla Cross modelinde de kullanılıyor.