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Japonya'da 2 tanesi daire fiyatına satıldı!

AA

Japonya'da düzenlenen bir açık artırmada iki kavun yaklaşık 278 bin liraya (5 milyon yen) alıcı buldu

kavun

Japonya'nın ikinci büyük adası Hokkaido'da yapılan açık artırmada Yubari kentinde yetişmiş iki kantalup cinsi kavun 278 bin liraya satıldı.

AA'nın haberine göre cuma günü toptan satış pazarında açık artırmaya çıkan toplam bin adet Yubari marka kavundan ikisi, 5 milyon Yen'e (yaklaşık 228 bin lira) alıcı buldu.

Rekor fiyata ulaşmak için tekliflerin hızla yükseldiği açık artırmada, içecek üreticisi Pokka Sapporo rekor teklifi veren taraf oldu.

Açık artırmayı kazanan firmanın başkanı Yoshihiro Iwata, kavunların yetiştiği yer olan Yubari şehri ekonomisine katkı sağlamak için yüksek fiyata kavunları satın aldığını söyledi.

Rekor fiyata alıcı bulan kavunların bir süre New Chitose Havalimanı'nda sergileneceği ifade edildi.

Japonya'da genellikle kantalup cinsi kavunların tanesi 220 ila 550 liraya satılıyor.

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