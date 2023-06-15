Japonya'nın yüzde 70'inin dağlık ve adalardan oluşması, bazı bölgelerde acil ihtiyaç ve siparişlerin teslim ve erişiminde sorunlara yol açabiliyor. Coğrafya engelini aşmak için çeşitli yöntemler geliştiren Japonlar, acil ihtiyaçları kullanıcı dostu yöntemle birkaç saat içinde tedarik ediyor.