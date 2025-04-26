Japonya'da Ağlayan Sumo Bebek Yarışması'ndan ilginç kareler
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Sensoji tapınağında Nakizumo veya Ağlayan Sumo Bebek Yarışması düzenleniyor. Sumo ringine çıkan bebekler, 'Gyoji' adı verilen hakemler tarafından maskeyle korkutulup ağlatılıyor
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ünlü Sensoji Tapınağı, her yıl ilginç bir geleneğe ev sahipliği yapıyor: 'Nakizumo' ya da diğer adıyla 'Ağlayan Sumo Bebek Yarışması.'
Bu festivalde bebekler, sumo güreşçileri tarafından sumo ringine çıkarılıyor ve 'Gyoji' adı verilen hakemler tarafından maskeler ve çeşitli yöntemlerle ağlamaya teşvik ediliyor. Japon inanışına göre, bebeklerin ağlaması onların sağlıklı büyümelerine yardımcı oluyor.
400 yılı aşkın geçmişi olan bu gelenek, Japon halk inanışlarında masum bir bebeğin güçlü ve yüksek sesli ağlamasının kötü ruhları uzaklaştıracağına olan inançtan doğdu.
Aynı zamanda "Naku ko wa sodatsu" yani "Ağlayan çocuk daha hızlı büyür" atasözü de festivalin ilham kaynakları arasında yer alıyor.
Her yıl yaklaşık 100 bebeğin katıldığı festivalde, 6 ila 18 aylık bebekler sumo güreşçilerinin kucağında ağlamak için yarışıyor.
Açılışta bir Şinto rahibi bebeklerin sağlıklı büyümesi için dua ediyor. Daha sonra iki bebek, sumo ringinde karşı karşıya geliyor. İlk ağlayan bebek kazanan ilan ediliyor.
Eğer iki bebek aynı anda ağlarsa, daha yüksek sesle veya daha uzun süre ağlayan bebek galip sayılıyor. Ağlamayan bebekler için ise hakemler geleneksel Japon maskeleri takarak onları korkutmaya çalışıyor.
Ayrıca bebeklerin ağlamasını teşvik etmek için çeşitli yöntemler kullanıyorlar Onları kollarında hafifçe zıplatıyor, yüksek sesler çıkarıyor, komik ya da korkutucu yüz ifadeleri yapıyor ve "Naki! Naki! Naki!" (Ağla! Ağla! Ağla!) diye bağırıyorlar.
Festival ücretsiz ve halka açık olsa da bazı tapınaklar katılım için başvuru veya küçük bir ücret talep edebiliyor.
Katılımın yoğun olduğu bölgelerde kura sistemi uygulanıyor ve aileler bebeklerini yarıştırmak için Japonya'nın dört bir yanından Tokyo'ya geliyor.