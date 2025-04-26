Bu festivalde bebekler, sumo güreşçileri tarafından sumo ringine çıkarılıyor ve 'Gyoji' adı verilen hakemler tarafından maskeler ve çeşitli yöntemlerle ağlamaya teşvik ediliyor. Japon inanışına göre, bebeklerin ağlaması onların sağlıklı büyümelerine yardımcı oluyor.