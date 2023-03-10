Japonya'da yeni Merkez Bankası Başkanına onay

Japonya'da yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu

AA

Japonya'da mevcut BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko'nun toplamda 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi nisan başı itibarıyla son buluyor.

Parlamento, Başbakan Kişida Fumio hükümetinin aday gösterdiği Ueda Kazuo'yu, "yeni BoJ Başkanı" olarak atanması için onay verdi.

Böylelikle Japon hükümeti, Ueda'yı yeni görevine resmen tayin edebilecek.

Ulusal basın, Ueda'nın akademisyen vasfının dikkati çektiğini belirtiyor.

Devlet Televizyonu NHK, Ueda'nın, savaş sonrası dönemde, akademi dünyasından bu göreve getirilen ilk BoJ Başkanı olacağını duyurdu.

Özgeçmişine göre Ueda, Tokyo Üniversitesi ve Kyoritsu Kadınlar Üniversitesinde akademisyen olarak çalıştı.

BoJ eski Politika Kurulu üyesi ve akademisyen olarak tanınan 71 yaşındaki Ueda'nın görevi, Nisan 2023'ten itibaren 5 yıl sürecek.

Yeni Başkan'ın yardımcılıklarını ise eski Finansal Hizmetler Ajansı Başkanı Himino Ryozo ile BoJ'un mevcut Yönetici Direktörü Uçida Şiniçi olacak.

İlk politika kurulu toplantısını nisan sonunda gerçekleştirecek Ueda, 2025 mali yılına doğru çeyrek büyüme ve fiyat istikrarı tahminlerini burada açıklayacak.