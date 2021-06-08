Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Japonya ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 3.9 daraldı

Japonya ekonomisi ilk çeyrekte daraldı
Reuters

Japonya ekonomisi birinci çeyrekte fabrika ve teçhizat harcamalarında daha düşük kesinti yapılmasıyla ilk tahminlere göre daha az daraldı ancak koronavirüs salgını genel talebin oldukça düşük kalmasına neden oldu.

Japonya ekonomisi Ocak-Mart ayları arasında yıllık bazda %3.9 daraldı. Öncü verilere göre ekonominin %5.9 daralması bekleniyordu. Japonya'da ekonomi beklentilerin altında daralsa da son üç çeyrekte ilk defa daralma kaydetti. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) revize edildikten sonra yaşanan düşüş kamu ve sermaye harcamalarındaki düşüşün daha az olmasından kaynaklanıyor.

Ekonomistlerin beklentisi ekonominin %4.8 daralacağı yönündeydi. Diğer bir veri bankalarda borçlanma büyümesinin mayısta sert düştüğünü gösterirken reel ücretler Nisan'da 10 yılı aşkın en büyük aylık artışını kaydederek dünyanın üçüncü en büyük ekonomisinin kademeli olarak salgından toparlandığına işaret etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Citigroup, Türkiye'deki aracılık birimini kapatıyor
İŞ-YAŞAMCitigroup, Türkiye'deki aracılık birimini kapatıyor
Tarım ve Orman Bakanlığından 'Nişasta Bazlı Şeker kotalarının yükseltildiğine' dair haberlere ilişkin açıklama
İŞ-YAŞAMBakanlıktan nişasta bazlı şeker kota açıklaması
Şişecam'dan yatırım hamlesi
İŞ-YAŞAMŞişecam'dan yatırım hamlesi
Bakan Pakdemirli: Marmarada küçük kıyı balıkçısına ödediğimiz destekleme miktarını 2 katına çıkardık
İŞ-YAŞAMKıyı balıkçılığında destek miktarı arttı
Alüminyum sektöründen 5 ayda 1,7 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM180'den fazla ülkeye ihracat
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliyesi Asya yakasındaki platform ayağına yerleştirildi
İŞ-YAŞAMİlk yol tabliyesi yerleştirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 metro hattı 2023te tamamlanmış olacak
İŞ-YAŞAMHavalimanı metro hatları için tarih verildi
Bakan Pakdemirli, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını açıkladı
İŞ-YAŞAMDestek ödemeleri bu hafta başlıyor
Türkiye, çilek ihracatından 5 ayda 41 milyon 642 bin dolar gelir elde etti
İŞ-YAŞAMÇilekten 41.6 milyon dolar gelir
Bakan Pakdemirli'den Dünya Gıda Güvenliği Günü mesajı
İŞ-YAŞAM'2020'de 1 milyon 356 bin gıda denetimi yaptık'