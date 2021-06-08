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Japonya ekonomisi birinci çeyrekte fabrika ve teçhizat harcamalarında daha düşük kesinti yapılmasıyla ilk tahminlere göre daha az daraldı ancak koronavirüs salgını genel talebin oldukça düşük kalmasına neden oldu.

Japonya ekonomisi Ocak-Mart ayları arasında yıllık bazda %3.9 daraldı. Öncü verilere göre ekonominin %5.9 daralması bekleniyordu. Japonya'da ekonomi beklentilerin altında daralsa da son üç çeyrekte ilk defa daralma kaydetti. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) revize edildikten sonra yaşanan düşüş kamu ve sermaye harcamalarındaki düşüşün daha az olmasından kaynaklanıyor.

Ekonomistlerin beklentisi ekonominin %4.8 daralacağı yönündeydi. Diğer bir veri bankalarda borçlanma büyümesinin mayısta sert düştüğünü gösterirken reel ücretler Nisan'da 10 yılı aşkın en büyük aylık artışını kaydederek dünyanın üçüncü en büyük ekonomisinin kademeli olarak salgından toparlandığına işaret etti.