Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japonya-Hırvatistan maçında Dominik Livakovic tarihe geçti

Hırvatistan, Dünya Kupası'nda Japonya'yı penaltı atışları sonrası mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, kaleci Dominik Livakovic tarihi bir performansa imza attı.

ABONE OL
  • Japonya-Hırvatistan maçında Dominik Livakovic tarihe geçti

    Hırvatistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya'yı son 16 turunda devirerek adını çeyrek finale yazdırdı. 
  • Japonya-Hırvatistan maçında Dominik Livakovic tarihe geçti

    Maçın normal süresi ve uzatma bölümleri 43'te Maeda ve 55'te Perisic'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 
  • Japonya-Hırvatistan maçında Dominik Livakovic tarihe geçti

    Skordaki denge uzatmalarda da bozulmazken, rakibine penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatlar, çeyrek final biletini kaptı.
  • Japonya-Hırvatistan maçında Dominik Livakovic tarihe geçti

    PENALTI, HIRVATİSTAN'DAN SORULUR!

    Son yıllarda uluslararası turnuvalardaki çıkışıyla dikkat çeken Hırvatistan, penaltı atışlarında da oldukça başarılı bir performans sergiliyor. 
  • Japonya-Hırvatistan maçında Dominik Livakovic tarihe geçti

    Hırvatlar, ikinci olduğu 2018 Rusya'da da son 16 turu ve çeyrek final aşamasında rakiplerine penaltılarda üstünlük kurmuştu.
  • Japonya-Hırvatistan maçında Dominik Livakovic tarihe geçti

    LIVAKOVIC TARİHE GEÇTİ!

    Hırvatistan'ın kalecisi Dominik Livakovic, penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla tarihe geçti. 
  • Japonya-Hırvatistan maçında Dominik Livakovic tarihe geçti

    Japonya'nın kullandığı 4 penaltının 3'ünü kurtaran Livakovic, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda üç kurtarış yapan üçüncü isim oldu. 
  • Japonya-Hırvatistan maçında Dominik Livakovic tarihe geçti

    Daha önce yine Hırvatistan kalecisi Danijel Subasic 2018 Dünya Kupası'nda Danimarka'ya karşı aynı başarıyı tekrarlamıştı.
  • Japonya-Hırvatistan maçında Dominik Livakovic tarihe geçti

    2006 Dünya Kupası'nda ise Portekiz kalecisi Ricardo, İngiltere karşısında yine üç penaltı kurtararak tarihe geçmişti.
  • Japonya-Hırvatistan maçında Dominik Livakovic tarihe geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.