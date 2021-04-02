Japonya'dan vakaların arttığı 3 bölgede sert önlemler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAsya-Pasifik
ABONE OL

Japonya Kovid-19 vakalarının arttığı 3 bölgede sert tedbirler alacak

Japon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği Osaka, Hyogo ve Miyagi'de salgına karşı sert tedbirler uygulanması kararı aldı

Japonya Kovid-19 vakalarının arttığı 3 bölgede sert tedbirler alacak
Japonya'dan vakaların arttığı 3 bölgede sert önlemler
0:00 / 0:00
AA

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, 3 eyalette Kovid-19 vakalarında ani artış yaşandığını ve daha sert tedbirlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

Uygulamanın, daha önce ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) şartları olmadığına dikkati çeken Suga, tedbirlere riayet etmeyenlere cezai yaptırım uygulanacağını belirtti.

Suga, "Bu tedbirler sınırlı bölgede ve sınırlı zamanda virüsün yayılmasını önlemek ve başka bir OHAL ihtiyacını ortadan kaldırmak için gerekli." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; tedbirler 5 Nisan'dan itibaren Osaka, Hyogo ve Miyagi eyaletinde bir ay yürürlükte olacak.

Uygulama Japonya'da Şoowa Günü, Anayasa Günü ve Yeşil Gün diye bilinen ve 29 Nisan-5 Mayıs tarihlerini kapsayan Ogon Şuukan (Altın Hafta) tatillerini de kapsayacak.

PARA CEZASI

Tedbirler kapsamında restoran ve barlardan akşam en geç 20.00'de kapanmaları talep edilecek. Uymayanlara 200 bin yen (1800 dolar) para cezası kesilebilecek.

Etkinliklere kabul edilecek seyirci sayısı 5 bin ile sınırlanacak. Firmalardan evden çalışan sayılarını artırmaları istenecek.

KAPSAM GENİŞLETİLEBİLİR

Kamu yayıncısı NHK'ye göre Japonya Tıp Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Satoşi Kamayaçi, önlemlerde geç kalındığını belirterek "Bu tedbirlerin uygulanacağı eyaletlerin sayısı artırılmalı." dedi.

Kyodo ajansına konuşan Jichi Tıp Üniversitesinden Prof. Nakamura Yoşikazu, "halkın kayıtsızlığına" dikkati çekerek "İdeal olan alışkanlıkları değiştirmek; tedbirlerin etkili olacağına ikna olmadım." değerlendirmesini yaptı.

Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi de temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları meşalesinin, mart sonunda ülke genelinde başlatılan gezi güzergahında 14 Nisan'da Osaka'ya uğrayacağını; tedbirler kapsamında bu etkinliğin de iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, Okinawa ve Okayama'nın da sert tedbirlerin uygulandığı eyaletler kapsamına alınması için değerlendirmelerin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, Kovid-19 varyantlarının ülke geneli yayıldığını, bunların engellenmesi için gerekli çabaların artırılacağını belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mart ayında 4,7 milyon ABD'li silah alırken gerekli sabıka kaydı için başvurdu
DÜNYAABD'de mart ayında silah alımı için rekor başvuru
ABD, Batı Şeria'nın "İsrail'in işgali altında" olduğunu yeniden teyit etti
DÜNYAABD, Batı Şeria'daki İsrail işgalini yeniden teyit ...
Arap ülkelerinde Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı
DÜNYAArap ülkelerinde Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı
SON DAKİA: Rusya'dan tehdit! "Savaş çıkarsa Ukrayna yok olur" - Haberler
DÜNYARusya Dışişleri Bakanı: Savaş çıkarsa Ukrayna yok ...
Pakistan'da mahkemeden TikTok üzerindeki yasağın kaldırılması kararı
DÜNYAPakistan'da TikTok yasağı kalktı
Belçika'da 1 Nisan şakası olarak duyurulan festival gerçeğe dönüşünce polis müdahale etti
DÜNYABelçika'da polis müdahalesiyle biten 1 Nisan şakası
ABD, Filistin'e 125 milyon dolar yardım göndermeye hazırlanıyor
DÜNYAABD, Filistin'e 125 milyon dolar yardım gönderecek
Ukrayna'dan Rusya'yla gerginlikte "diplomasi" çağrısı
DÜNYAUkrayna'dan Rusya'yla gerginlikte "diplomasi" çağrısı
Almanya Başbakanı Merkel: "Virüsü birlikte yeneceğiz"
DÜNYAAlmanya Başbakanı Merkel: "Virüsü birlikte ...
SON DAKİKA HABERLERİ! İngiliz polis terör grubu üyesi çıktı
DÜNYAİngiliz polis aşırı sağcı terör üyesi çıktı!